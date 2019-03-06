Ещё двое приморцев попались на поджоге сухостоя

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-06T10:55:10+03:00

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Ещё двоих поджигателей сухой травы задержали в Приморье, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В Надеждинском районе во время рейда патрульная группа задержала жителя Тавричанки. Как выяснилось, тот решил убрать сухую траву около автостоянки, а это привело к палу, который пошёл по территории.

Ещё один нарушитель попался в Раздольном. Мужчина решил очистить свой участок, подпалив сухую растительность, однако огонь распространился на соседнее заброшенное строение.

В обоих случаях пожарные оперативно выехали на места происшествий и потушили огонь, не допустив его дальнейшего распространения. В отношении обоих поджигателей составлены административные протоколы, им грозя штрафы до 4000 рублей.

Отметим, что за последние сутки сотрудники МЧС провел 50 рейдов, обследовали 235 частных подворий, проинструктировали 1620 человек и провели 3 встречи с населением. Н граждан из Камень, в Лесозаводском, Партизанском и Уссурийском городских округах, в Надеждинском и Пограничном муниципальных районах составлено 10 протоколов. Возбуждено 3 административных расследования и выдано 2 предостережения.

ИСТОЧНИК KP.RU