Житель Владивостока присвоил телефончик студентки, уснувшей в автобусе
За преступление его ждёт условный срок
Фото: архив "КП"Фото: Марина ПОЛЯКОВА
Изменить размер текста:
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к условному сроку местного жителя, который обокрал студентку.
Как установили в суде, вечером 27 декабря 2018 года в автобусе в районе остановки «Кампус ДВФУ» мужчина вытащил у девушки смартфон. Он воспользовался моментом, когда та уснула, и забрал себе гаджет стоимостью свыше 21 тысяча рублей.
На следующей остановке злоумышленник вышел и продал похищенное.
С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил ему 2,5 года «условки» с испытательным сроком. Телефон нашли сотрудники полиции и вернули пострадавшей.
ИСТОЧНИК KP.RU