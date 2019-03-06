2019-03-06T11:02:33+03:00
Общество

Житель Владивостока присвоил телефончик студентки, уснувшей в автобусе

За преступление его ждёт условный срок
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Марина ПОЛЯКОВА
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Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к условному сроку местного жителя, который обокрал студентку.

Как установили в суде, вечером 27 декабря 2018 года в автобусе в районе остановки «Кампус ДВФУ» мужчина вытащил у девушки смартфон. Он воспользовался моментом, когда та уснула, и забрал себе гаджет стоимостью свыше 21 тысяча рублей.

На следующей остановке злоумышленник вышел и продал похищенное.

С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил ему 2,5 года «условки» с испытательным сроком. Телефон нашли сотрудники полиции и вернули пострадавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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