Предпраздничный четверг несёт Приморью невероятное тепло

6 Март 23:52 2019-03-07T03:47:33+03:00

В отдельных районах Приморского края воздух прогреется до +18!

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 марта, погоду в Приморье определяет гребень антициклона.

Для края это означает, что день будет без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Воздух прогреется от −2... до +10°C. Об этом сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без дождя и снега. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Воздух днем +4... +6°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух +6... +8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух +6... +8°C.

ИСТОЧНИК KP.RU