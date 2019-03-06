Предпраздничный четверг несёт Приморью невероятное тепло
В отдельных районах Приморского края воздух прогреется до +18!
фото - архив КП
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Сегодня, 7 марта, погоду в Приморье определяет гребень антициклона.
Для края это означает, что день будет без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Воздух прогреется от −2... до +10°C. Об этом сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без дождя и снега. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Воздух днем +4... +6°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух +6... +8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух +6... +8°C.
ИСТОЧНИК KP.RU