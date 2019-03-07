2019-03-07T00:21:27+03:00
Общество

Губернатор наградил прекрасных жительниц Приморья

Женщины всегда вносили большой вклад в развитие и становление Приморского края
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Глава Приморья Олег Кожемяко поздравил женщин с близким праздником. Отличным подарком стали для них краевые и федеральные награды.

Приморская Мариинка собрала сотни жительниц региона всевозможных профессий.

— Приморье славится женщинами. Их имена мы помним всегда: это и Екатерина Алексеева — прообраз героини знаменитой «Катюша», и первая женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина, создатель «птички» Анна Чулкова, женщина-космонавт Елена Серова, — заявил губернатор.

Современные женщины достойно продолжают эти традиции, считает глава региона. Кожемяко поздравил всех, пожелав им крепкого здоровья и хорошего настроения.

После этого губернатор вручил орден «За заслуги перед Отечеством II степени» председателю общества инвалидов Уссурийска Нине Бутковской и председателю общества инвалидов Октябрьского районе Галине Гончаровой.

Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующей отделением ККБ №2 Ольге Дадаловой.

Почетной грамотой президента награждена директор гимназии №2 Артема Елена Аленина.

Благодарности спикера Совфеда вручены учителю школы им. Фадеева села Чугуевка Нонне Гнездиловой, главврачу краевой детской психбольницы Анастасии Гороховой и многодетной матери Ларисе Протасевич.

Знаком «Почетный работник здравоохранения Приморья» награждены травматолог-ортопед краевой клинической больницы №1 Инна Пролетарская и врач ультразвуковой диагностики ККБ №1 Лидия Таратун.

Знаком «Почетный работник культуры Приморья» награждены преподаватель истории театра краевого колледжа культуры Ирина Струтынская и артист-кукловод краевого театра кукол Виктория Яскина.

Почетной грамоты губернатора удостоены начальник центра творческого развития молодежи МГУ Ольга Гаврева, воспитатель Екатериновского дома-интерната для умственно отсталых детей Наталья Климакова, начотдела планово-экономического бюро Славянского судоремонтного завода Виктория Кот и менеджер ООО «Аэро-Груз» Татьяна Максимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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