2019-03-07T01:06:26+03:00
Общество

Приморье вновь пытается избавиться от бремени отелей Hyatt

Очевидно, что затраты не отобьются и вполовину, но это хотя бы что-то
Игорь СОРОКИН
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Российский аукционный дом назначил на 5 и 15 апреля повторные торги по двум недостроенным пятизвездочным отелям Hyatt во Владивостоке.

Объекты будут продавать с понижением цены. Торги пройдут по поручению «Дальневосточной инвестгруппы» (100% «дочка» администрации Приморья).

На 5 апреля назначен аукцион по продаже отеля премиум-класса со SPA-комплексом на мысе Бурном. Вместе с комплексом покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тысяча «квадратов».

Начальная цена — 4,9 миллиарда рублей, минимальная цена — 2,1 миллиарда рублей.

Напомним, что о необходимости скорее продать отели долго говорят власти всех ветвей и уровней, но «воз и ныне там». Привлечь иностранных партнеров к сделке так и не удалось, хотя переговоры велись с бизнес-кругами многих стран Юго-Восточной Азии. По открытой информации, всего бюджеты всех увроней потратили на эти сооружения более 17 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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