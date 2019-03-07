Приморье вновь пытается избавиться от бремени отелей Hyatt
Российский аукционный дом назначил на 5 и 15 апреля повторные торги по двум недостроенным пятизвездочным отелям Hyatt во Владивостоке.
Объекты будут продавать с понижением цены. Торги пройдут по поручению «Дальневосточной инвестгруппы» (100% «дочка» администрации Приморья).
На 5 апреля назначен аукцион по продаже отеля премиум-класса со SPA-комплексом на мысе Бурном. Вместе с комплексом покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тысяча «квадратов».
Начальная цена — 4,9 миллиарда рублей, минимальная цена — 2,1 миллиарда рублей.
Напомним, что о необходимости скорее продать отели долго говорят власти всех ветвей и уровней, но «воз и ныне там». Привлечь иностранных партнеров к сделке так и не удалось, хотя переговоры велись с бизнес-кругами многих стран Юго-Восточной Азии. По открытой информации, всего бюджеты всех увроней потратили на эти сооружения более 17 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU