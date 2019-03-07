2019-03-07T01:46:44+03:00
Общество

Для отопления дома во Владивостоке пришлось «звать» робота

Отапливать дома электричеством оказалось слишком дорого, хотя и экологично
Игорь СОРОКИН
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фото - КГУП Примтеплоэнергофото - КГУП Примтеплоэнерго
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«Примтеплоэнерго» установило на острове Попова котельную-автомат «Терморобот».

Оборудование смонтировали на один дом взамен дорогой электрокотельной. «Терморобот» уже действует.

— «Терморобот» отапливает дом с 21 жильцом. Электрокотельная была убыточной, решили от неё отказаться и вернуться к углю. Это снизит себестоимость тепла и повысит качество теплоснабжения, — подчеркнул руководитель владивостокского филиала предприятия Александр Шаталов.

Напомним, что теплоснабжение во Владивостокском городском округе перешло к КГУП «Примтеплоэнерго» в конце декабря 2018 года. Предприятие отапливает 275 домов во Владивостоке, поселке Трудовом, на островах Русский и Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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