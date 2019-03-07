Для отопления дома во Владивостоке пришлось «звать» робота
«Примтеплоэнерго» установило на острове Попова котельную-автомат «Терморобот».
Оборудование смонтировали на один дом взамен дорогой электрокотельной. «Терморобот» уже действует.
— «Терморобот» отапливает дом с 21 жильцом. Электрокотельная была убыточной, решили от неё отказаться и вернуться к углю. Это снизит себестоимость тепла и повысит качество теплоснабжения, — подчеркнул руководитель владивостокского филиала предприятия Александр Шаталов.
Напомним, что теплоснабжение во Владивостокском городском округе перешло к КГУП «Примтеплоэнерго» в конце декабря 2018 года. Предприятие отапливает 275 домов во Владивостоке, поселке Трудовом, на островах Русский и Попова.
ИСТОЧНИК KP.RU