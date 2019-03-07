Владивостокцам не дали угостить своих дам клубникой с шампанским 8 марта

СЕГОДНЯ 03:07 2019-03-07T04:47:18+03:00

Больше всего нарушителей сейчас среди тех, кто торгует клубникой

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Сотрудники административно-территориальных управлений Владивостока продолжают карать незаконных торговцев.

Больше всего нарушителей сейчас среди тех, кто торгует клубникой.

— У нас сейчас большой наплыв незаконных торговцев, которые реализуют клубнику. За данное правонарушение придётся заплатить от 2 до 4 тысяч рублей, а если правонарушение будет повторным, то уже от 3 до 5 тысяч, — подчеркнули в АТУ Фрунзенского района.

В числе оштрафованных правонарушителей во Фрунзенском районе — те, кто торговал на Светланской, 27, Адмирала Фокина, 23 и Острякова, 9. За те же правонарушения привлекли к ответственности и оштрафовали торговцев и в других районах.

Специалисты районных управлений рука об руку с полицией и Россельхознадзором продолжают регулярные рейды. В предпраздничные дни особое внимание уделят торговле цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU