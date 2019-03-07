2019-03-07T03:46:04+03:00
Происшествия

Приморец-рецидивист снёс знакомцу голову картечью в упор

Труп он утопил в собственноручно выпиленной проруби
Игорь СОРОКИН
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фото - ГУФСИНфото - ГУФСИН
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Уссурийский райсуд вынес приговор судимому 26-летнему приморцу по двум тяжким статьям, одна из которых — убийство.

Как установлено в суде, преступление совершено в январе 2018 года в районе реки Раздольной. Фигурант решил убить знакомого из-за жестокой ссоры между ними.

Ради этого он раздобыл ружье 16-го калибра и выбрал место убийства — безлюдный участок около с. Загородное под Уссурийском.

Обманом он выманил потерпевшего на пустырь, где выстрелил ему в затылок картечью. Потерпевший, что очевидно, умер на месте. После этого злоумышленник утопил тело убитого в проруби, которую заранее выпилил бензопилой.

С места преступления фигурант уехал на Toyota Altezza, принадлежавшем убитому. По дороге у него кончилось топливо — машину бросили у села Загородное. Вскоре злоумышленника задержали и взяли под стражу.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 16 лет строгого режима. Кроме этого, суд удовлетворил иск родственников о взыскании с осужденного миллиона рублей за моральный вред и расходы на погребение. Приговор в силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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