2019-03-07T04:17:32+03:00
Происшествия

Таможня Владивостока: оформляем иномарки всем - и приморцам, и прочим

В СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что таможня якобы отказывает не-приморцам в оформлении привезенных из-за рубежа иномарок
Игорь СОРОКИН
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Более тысячи автомобилей, ввезенных физлицами, оформила таможня Владивостока с начала 2019 года.

1 383 автомобиля, ввозимых обычными гражданами, оформили сотрудники таможенных постов Владивостокской таможни с начала 2019 года.

Вопреки слухам, появившимся в соцсетях, автомобили декларируют граждане, проживающие в любом регионе России либо их таможенные брокеры.

По словам замначальника Владивостокской таможни Алексея Кузьмина, оформление транспорта ведётся штатно. Для оформления гражданину надо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения об автомобиле документально и уплатить таможенные платежи. Ограничений для граждан, не проживающих в Приморском крае, не установлено.

Добавим, что некоторое время назад в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что таможня якобы отказывает не-приморцам в оформлении привезенных из-за рубежа иномарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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