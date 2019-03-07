Жительницам Приморья вместо проверок на штрафы дарили тюльпаны

СЕГОДНЯ 04:45 2019-03-07T04:45:25+03:00

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Благодаря всероссийской акции сотрудники ОМВД по Ханкайскому району Приморья поздравили жительниц и гостий района с 8 марта.

Госавтоинспекторы вышли на дороги Камня-Рыболова, где останавливали машины под управлением представительниц прекрасной половины человечества.

Сначала стражи дорожного порядка просили женщин пройти в служебный автомобиль, чтобы провериться на штрафы по базе данных. Но, как только автоледи подходила к автомобилю ДПС, ее ждал приятный сюрприз — цветы и поздравления, а также напоминания о важности правил дорожного движения.

Такое внимание со стороны инспекторов ГИБДД радовало героинь предстоящего праздника. Сами же сотрудники Госавтоинспекции рассчитывают, что такие акции не только помогут создать праздничное настроение женщинам за рулем, но и привлекут их внимание к правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU