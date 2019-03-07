Будущих мам Владивостока балуют масленичными блинами

СЕГОДНЯ 05:54 2019-03-07T05:54:52+03:00

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Масленицу отмечают не только во многих домах, но и в медучреждениях Приморья — в меню ряда клиник в дни масленичной недели появились блины.

Как рассказала главврач перинатального центра Татьяна Курлеева, Масленица — уже много лет один из любимых праздников у пациенток.

— В этом году сотрудники женской консультации медцентра напекли для всех своих посетительниц румяные блинчики. Мы рассказываем о традициях, проводим викторины и конкурсы, и, конечно же, всегда угощаем блинами, — отметила она.

Ни одна Масленица уже много лет не проходит без блинов и в роддоме №3 Владивостока. И в этом году сотрудники кухни приготовили блины для пациенток дородового отделения, гинекологического и акушерского стационара.

— Мы стараемся, чтобы питание было не только полезным и разнообразным, но и вкусным, близким к домашнему. Поэтому в меню нередки блины, пасхальная выпечка и пироги с яблоками, — поделилась главврач Светлана Сагайдачная.

Она отметила, что праздничный стол ожидает пациенток «тройки» Владивостока и на 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU