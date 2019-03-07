Простите, веганы: Приморье наращивает производство говядины
Более 60 тысяч голов крупного рогатого скота содержат в хозяйствах Приморского края.
Как отметили в сельхоздепартаменте Приморья, главные производители — племенные хозяйства «ГринАгро», «Золотая долина», «Милоградовское».
— В 2018 году в хозяйствах произвели почти 9 тысяч тонн говядины. Сейчас поголовье крупного рогатого скота в Приморском крае превышает 62 тысячи голов, — добавили специалисты.
Директор департамента Андрей Бронц подчеркнул, что в этом году поддержка крестьянско-фермерским хозяйствам из краевого бюджета составит 190 миллионов рублей.
Добавим, что в сетевых магазинах Приморья килограмм говядины сейчас стоит примерно 450 рублей. Парное мясо на рынках обойдётся заметно дороже, но за его безопасность никто не поручится и не ответит.
ИСТОЧНИК KP.RU