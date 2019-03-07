Простите, веганы: Приморье наращивает производство говядины

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-07T08:07:38+03:00

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Более 60 тысяч голов крупного рогатого скота содержат в хозяйствах Приморского края.

Как отметили в сельхоздепартаменте Приморья, главные производители — племенные хозяйства «ГринАгро», «Золотая долина», «Милоградовское».

— В 2018 году в хозяйствах произвели почти 9 тысяч тонн говядины. Сейчас поголовье крупного рогатого скота в Приморском крае превышает 62 тысячи голов, — добавили специалисты.

Директор департамента Андрей Бронц подчеркнул, что в этом году поддержка крестьянско-фермерским хозяйствам из краевого бюджета составит 190 миллионов рублей.

Добавим, что в сетевых магазинах Приморья килограмм говядины сейчас стоит примерно 450 рублей. Парное мясо на рынках обойдётся заметно дороже, но за его безопасность никто не поручится и не ответит.

ИСТОЧНИК KP.RU