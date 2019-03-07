2019-03-07T08:07:38+03:00
Общество

Простите, веганы: Приморье наращивает производство говядины

Главные производители — племенные хозяйства «ГринАгро», «Золотая долина», «Милоградовское»
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

Более 60 тысяч голов крупного рогатого скота содержат в хозяйствах Приморского края.

Как отметили в сельхоздепартаменте Приморья, главные производители — племенные хозяйства «ГринАгро», «Золотая долина», «Милоградовское».

— В 2018 году в хозяйствах произвели почти 9 тысяч тонн говядины. Сейчас поголовье крупного рогатого скота в Приморском крае превышает 62 тысячи голов, — добавили специалисты.

Директор департамента Андрей Бронц подчеркнул, что в этом году поддержка крестьянско-фермерским хозяйствам из краевого бюджета составит 190 миллионов рублей.

Добавим, что в сетевых магазинах Приморья килограмм говядины сейчас стоит примерно 450 рублей. Парное мясо на рынках обойдётся заметно дороже, но за его безопасность никто не поручится и не ответит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Приморья всё чаще жалуются на кредиторов
Мужчины Приморья попали в ТОП России по покупке белья к 8 марта
Владивостокцев зовут жечь чучело и лезть на столб
Учительницам Владивостока сделали отличный весенний подарок
Глава полиции Приморья — дамам в погонах: вы наполняете мир добром и оптимизмом
Обнаглевшего застройщика оштрафовали на полмиллиона в Приморье
Будущих мам Владивостока балуют масленичными блинами
Жительницам Приморья вместо проверок на штрафы дарили тюльпаны
Таможня Владивостока: оформляем иномарки всем - и приморцам, и прочим
Приморец-рецидивист снёс знакомцу голову картечью в упор
Владивостокцам не дали угостить своих дам клубникой с шампанским 8 марта
Цветочников-нелегалов уже ловят во Владивостоке
Для отопления дома во Владивостоке пришлось «звать» робота
Приморье вновь пытается избавиться от бремени отелей Hyatt
Губернатор наградил прекрасных жительниц Приморья