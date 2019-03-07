Обнаглевшего застройщика оштрафовали на полмиллиона в Приморье

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-07T08:45:44+03:00

Разрешения на строительство у компании не было, но велось оно вовсю

Изменить размер текста: A A

В Уссурийске по инициативе прокурора строительная компания и ее руководитель оштрафованы за самострой.

Уссурийская прокуратура выявила нарушения в работе застройщика на участке в районе улицы Кушнира в Уссурийске.

В частности, на момент проверки работала спецтехника, велся монтаж фундаментных блоков. При этом у компании отсутствовало разрешение на строительство.

Против юрлица и его гендиректора возбудили административные дела по статье «капитальное строительство без разрешения». По результатам выписаны штрафы на общую сумму 520 тысяч рублей.

Кроме этого, городской прокурор внес представление об устранении нарушений, которое суд также удовлетворил. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас строительство приостановлено до получения разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU