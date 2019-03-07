2019-03-07T09:36:17+03:00
Общество

Глава полиции Приморья — дамам в погонах: вы наполняете мир добром и оптимизмом

Полицейские Приморья поздравили коллег с 8 марта
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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В УМВД по Приморью прошло праздничное собрание. Участниками стали главный полицейский региона Николай Афанасьев, председатель Совета ветеранов Валерий Яшин, руководители служб и подразделений, личный состав, сотрудники территориальных органов внутренних дел и ветераны.

Среди почетных гостей были матери и вдовы павших сотрудников, женщины-руководители ветеранских организаций, а также многодетные мамы.

Как оказалось, сегодня в рядах полиции Приморья служат свыше 3,3 тысяч женщин — цифра впечатляющая.

Николай Афанасьев поблагодарил сотрудниц, жен и матерей полицейских, женщин-ветеранов. Тех, кто избрал трудный путь — защищать жизнь и здоровье приморцев или обеспечивать надежный тыл защитникам правопорядка.

Генерал Афанасьев пожелал им здоровья, счастья, любви и весеннего настроения.

— Этот замечательный праздник — возможность вновь выразить уважение и восхищение. Вы наполняете мир добром и оптимизмом. В переломные моменты мы вспоминаем вас и это придаёт нам силы, — отметил Афанасьев.

За высокие показатели лучшим сотрудницам ОВД Приморья вручили награды, грамоты и благодарственные письма. Завершилось собрание праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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