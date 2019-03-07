Глава полиции Приморья — дамам в погонах: вы наполняете мир добром и оптимизмом
В УМВД по Приморью прошло праздничное собрание. Участниками стали главный полицейский региона Николай Афанасьев, председатель Совета ветеранов Валерий Яшин, руководители служб и подразделений, личный состав, сотрудники территориальных органов внутренних дел и ветераны.
Среди почетных гостей были матери и вдовы павших сотрудников, женщины-руководители ветеранских организаций, а также многодетные мамы.
Как оказалось, сегодня в рядах полиции Приморья служат свыше 3,3 тысяч женщин — цифра впечатляющая.
Николай Афанасьев поблагодарил сотрудниц, жен и матерей полицейских, женщин-ветеранов. Тех, кто избрал трудный путь — защищать жизнь и здоровье приморцев или обеспечивать надежный тыл защитникам правопорядка.
Генерал Афанасьев пожелал им здоровья, счастья, любви и весеннего настроения.
— Этот замечательный праздник — возможность вновь выразить уважение и восхищение. Вы наполняете мир добром и оптимизмом. В переломные моменты мы вспоминаем вас и это придаёт нам силы, — отметил Афанасьев.
За высокие показатели лучшим сотрудницам ОВД Приморья вручили награды, грамоты и благодарственные письма. Завершилось собрание праздничным концертом.
ИСТОЧНИК KP.RU