Учительницам Владивостока сделали отличный весенний подарок

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-07T11:33:05+03:00

Повышение зарплаты, с одной стороны, давно заслужено, но с другой стороны, до этого года она толком не индексировалась очень давно

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Новость, которая действительно создает праздничное настроение немалому числу женщин Владивостока — педагогам города заметно повысили зарплату.

Это стало возможным за счет увеличения окладов, повышающих коэффициентов и компенсационных выплат, пояснили в управлении по работе с учреждениями образования мэрии Владивостока.

Выплаты начались с 6 марта, однако перерасчет с учетом повышения сделан с 1 января 2019 года. Именно с 1 января 2019 года муниципальные образовательные организации во Владивостоке перешли на единую систему оплаты труда.

Повышение оплаты произошло по распоряжению губернатора Приморья. Если еще в конце 2018 года размер оклада педработника за одну ставку, установленного по профессиональным квалификационным группам, составлял от 6515 до 11373 рублей, то сейчас базовый оклад рассчитывается в пределах от 9500 до 12600 рублей. Дополнительно на размер заработка, помимо районных коэффициентов, влияет ряд выплат.

Так, за образовательную программу с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения учителю добавляют к окладу 15%, за работу по индивидуальному учебному плану — 20%, а за квалификационную категорию — от 10 до 15 %.

Отдельная доплата от 10 до 15% начисляется за проверку тетрадей в зависимости от предмета и от 3 до 10% — за выслугу лет. Дополнительно две тысячи рублей учитель получает за классное руководство.

В управлении отметили, что увеличение зарплаты существественное. У некоторых педагогов, имеющих полную нагрузку, оплата увеличится в полтора-два раза.

Перерасчет зарплат уже завершён, и с 6 марта педагогам города выплачиваются дополнительные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU