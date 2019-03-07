Владивостокцев зовут жечь чучело и лезть на столб
В ближайшее воскресенье, 10 марта, Владивосток зовёт отметить Масленицу.
Празднование начнётся на центральной площади города в 14:00.
В этот день для гостей выступят городские коллективы, пройдут конкурсы. Веселья добавят интерактивные площадки, а проголодавшихся утешит полевая кухня.
Не обойдётся и без народных игр и забав. Так, все желающие смогут перетягивать канат, биться подушками и бегать в мешках, а самые отважные вскарабкаются на масленичный столб за подарками.
Пока мужчины меряются силой, девушки смогут расписать пряники и сплести кукол.
В завершение праздника проводят зиму и сожгут чучело.
К слову, отмечать Масленицу в этом году будут и в парке культуры и отдыха им. Лазо. Отведать горячих блинчиков в парке на Санаторной можно каждый день до 15 марта, а в субботу и в воскресенье, 9 и 10 марта, состоится обряд проводов зимы и сожжения чучела.
ИСТОЧНИК KP.RU