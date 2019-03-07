2019-03-07T10:42:13+03:00
Общество

Владивостокцев зовут жечь чучело и лезть на столб

Масленичные гуляния закружат в хороводе главную площадь уже в воскресенье
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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В ближайшее воскресенье, 10 марта, Владивосток зовёт отметить Масленицу.

Празднование начнётся на центральной площади города в 14:00.

В этот день для гостей выступят городские коллективы, пройдут конкурсы. Веселья добавят интерактивные площадки, а проголодавшихся утешит полевая кухня.

Не обойдётся и без народных игр и забав. Так, все желающие смогут перетягивать канат, биться подушками и бегать в мешках, а самые отважные вскарабкаются на масленичный столб за подарками.

Пока мужчины меряются силой, девушки смогут расписать пряники и сплести кукол.

В завершение праздника проводят зиму и сожгут чучело.

К слову, отмечать Масленицу в этом году будут и в парке культуры и отдыха им. Лазо. Отведать горячих блинчиков в парке на Санаторной можно каждый день до 15 марта, а в субботу и в воскресенье, 9 и 10 марта, состоится обряд проводов зимы и сожжения чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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