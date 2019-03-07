Жители Приморья всё чаще жалуются на кредиторов

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-07T12:28:52+03:00

Навязанные услуги, отказ в реструктуризации или рефинансировании - вот с чем приходится сталкиваться честным людям

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Банк России столкнулся с ростом числа жалоб от жителей Приморья.

— В Приморье по итогам первого месяца года отметили рост числа жалоб. По сравнению с декабрем показатель увеличился на 16%, до 304 обращений, — сообщили в Дальневосточном главном управлении Банка России.

В половине случаев жители Приморья обратились с жалобами в отношении кредитных организаций.

— Месяцем ранее их доля в общем объеме обращений находилась на уровне 30%, в то время как доля обращений на некредитные финансовые организации составляла 68%, — сообщил первый замначальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим Макаров.

Среди 149 жалоб клиентов банков треть относится к вопросам потребительского кредитования. Жители региона заявляли о проблемах, связанных, в том числе, с погашением кредитов (отказ в реструктуризации и рефинансировании), навязыванием дополнительных услуг при заключении договоров. Остальные жалобы относятся к вопросам ипотечного кредитования, банковских карт и банкоматов, расчетных и лицевых счетов.

На некредитные финансовые организации граждане подали 105 жалоб. Из них 53 — в отношении страховщиков. В этом сегменте преобладают жалобы по вопросам автогражданской ответственности: применение коэффициента бонус-малус, проблемы с электронными полисами ОСАГО, нарушение сроков выплаты страхового возмещения или отказ в его выплате.

По итогам января на Приморский край пришлось 26% жалоб, поступивших на рассмотрение в Банк России по Дальнему Востоку.

ИСТОЧНИК KP.RU