Жители Приморья всё чаще жалуются на кредиторов
Банк России столкнулся с ростом числа жалоб от жителей Приморья.
— В Приморье по итогам первого месяца года отметили рост числа жалоб. По сравнению с декабрем показатель увеличился на 16%, до 304 обращений, — сообщили в Дальневосточном главном управлении Банка России.
В половине случаев жители Приморья обратились с жалобами в отношении кредитных организаций.
— Месяцем ранее их доля в общем объеме обращений находилась на уровне 30%, в то время как доля обращений на некредитные финансовые организации составляла 68%, — сообщил первый замначальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим Макаров.
Среди 149 жалоб клиентов банков треть относится к вопросам потребительского кредитования. Жители региона заявляли о проблемах, связанных, в том числе, с погашением кредитов (отказ в реструктуризации и рефинансировании), навязыванием дополнительных услуг при заключении договоров. Остальные жалобы относятся к вопросам ипотечного кредитования, банковских карт и банкоматов, расчетных и лицевых счетов.
На некредитные финансовые организации граждане подали 105 жалоб. Из них 53 — в отношении страховщиков. В этом сегменте преобладают жалобы по вопросам автогражданской ответственности: применение коэффициента бонус-малус, проблемы с электронными полисами ОСАГО, нарушение сроков выплаты страхового возмещения или отказ в его выплате.
По итогам января на Приморский край пришлось 26% жалоб, поступивших на рассмотрение в Банк России по Дальнему Востоку.
ИСТОЧНИК KP.RU