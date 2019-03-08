Во Владивостоке открылась современная клиника по лечению бесплодия

СЕГОДНЯ 03:22 2019-03-08T03:22:30+03:00

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Во Владивостоке открылась первая на Дальнем Востоке клиника группы компаний «Мать и дитя». Компания, резидент Свободного порта Владивосток, специализируется на лечении бесплодия и ЭКО.

Открытие клиники посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что открытие такой специализированной клиники – важный шаг в развитии демографии всего Дальнего Востока.

- Женщины, нуждающиеся в помощи, будут проходить здесь обследование и получать лечение по лучшим методам. Это новый дополнительный шаг в росте демографии в нашем регионе и во всей стране, – приводит его слова пресс-служба краевой администрации.

Есть в этой истории и другой положительный момент. По мнению директора по проектам в области медицины Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Эльвиры Нургалиевой, открытие клиники поможет наладить медицинский туризм в крае.

- Скаждым годом у нас в крае растет поток выездных медицинских туристов. Значительное число женщин направляется в Республику Корея для проведения операций в сфере репродуктивной медицины. Речь идет, прежде всего, об ЭКО. Теперь же в Приморье открылась клиника мирового уровня. Это не только сможет приостановить поток выездного медицинского туризма, но привлечь туристов со стороны КНР, которые заинтересованы в качественном медицинском обслуживании, - рассказала она.

Как отметила Эльвира Нургалиева, развитию въездного медицинского туризма также поможет упрощенный визовый режим. Наибольший интерес к нему проявили именно китайцы: с 2017 года граждане Поднебесной подали более 52 тысяч заявок, и почти 40 тысяч китайцев побывали на Дальнем Востоке.

Основатель и генеральный директор группы компаний «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер отметил, что с открытием клиники будут решены многие проблемы, с которыми сталкиваются пациенты – сложные виды бесплодия, невынашивание беременности и другие. Приморский край для размещения новой клиники выбрали не случайно: во Владивостоке есть Тихоокеанский медицинский университет, который сможет обеспечить постоянный приток кадров. В группе компаний «Мать и дитя» уже работают немало выпускников-врачей вуза.

Планируется, что клиника «Мать и дитя» по ряду направлений деятельности войдет в систему ОМС, и медицинскую помощь будет оказывать бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования

Справка «КП»:

В клиниках «Мать и дитя» оказывают профильные услуги в сфере акушерства и гинекологии, лечения бесплодия и ЭКО. Кроме того, там предоставляют медицинские услуги для более широкого круга пациентов по урологии, эндокринологии и другим направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU