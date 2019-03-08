Глава Владивостока Олег Гуменюк поздравил горожанок с 8 марта
Он назвал женщин «одним из главных украшений города»
Олег Гуменюк желает всем дамам самого лучшегоФото: vlc.ru
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Дорогие женщины Владивостока!
Примите мои искренние поздравления с Международным женским днём!
Красивые, талантливые, успешные женщины – одно из главных украшений Владивостока. Вы преумножаете успехи и достижения родного города, внося неоценимый вклад в его социально-экономическое развитие.
Милые женщины Владивостока остаются хранительницами домашнего очага, обладая удивительной способностью совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью и делая этот мир прекраснее и добрее.
Семейного вам счастья, красоты, здоровья и благополучия!
ИСТОЧНИК KP.RU