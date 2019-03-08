2019-03-08T04:20:40+03:00
Общество

Глава Владивостока Олег Гуменюк поздравил горожанок с 8 марта

Он назвал женщин «одним из главных украшений города»
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Олег Гуменюк желает всем дамам самого лучшегоОлег Гуменюк желает всем дамам самого лучшегоФото: vlc.ru
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Дорогие женщины Владивостока!

Примите мои искренние поздравления с Международным женским днём!

Красивые, талантливые, успешные женщины – одно из главных украшений Владивостока. Вы преумножаете успехи и достижения родного города, внося неоценимый вклад в его социально-экономическое развитие.

Милые женщины Владивостока остаются хранительницами домашнего очага, обладая удивительной способностью совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью и делая этот мир прекраснее и добрее.

Семейного вам счастья, красоты, здоровья и благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU

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