Приморье в огне: за прошедшие сутки в крае потушили 11 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 05:19 2019-03-08T05:19:12+03:00

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За прошедшие сутки в Приморье потушили 11 лесных пожаров. В их тушении приняли участие более сотни человек.

Лесные пожары фиксировались близ Уссурийска, а также в Шкотовском , Надеждинском, Партизанском и Ольгинском районах. Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, в ликвидации возгораний задействовали 101 человека и 25 единиц техники.

Еще один пожар так и не удалось победить. В Чугуевском районе до сих пор полыхают 190 гектаров леса. Пламя удалось локализовать, но до полной победы над огнем пока далеко.

Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 197 лесных пожаров.

Как писала «Комсомолка», причиной сильных лесных пожаров в крае стала аномально теплая зима. Сильных осадков не было даже в северных районах края, а февральская температура несколько раз побила многолетние рекорды. Приморье полыхает с января, а в ряде муниципалитетов уже установили особый противопожарный режим. Для тушения пожаров в крае уже сформировали крупную группировку – 13 тысяч человек и 2800 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU