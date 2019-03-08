2019-03-08T06:25:36+03:00
Происшествия

Немного не выспался: во Владивостоке малолитражка протаранила автомобиль такси

Виновника аварии увещли в больницу
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От удара машина такси перевернулась на крышуОт удара машина такси перевернулась на крышуФото: dps_vl
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Сегодня во Владивостоке произошла жесткая авария. На перекрестке в районе Выселковой улицы столкнулись две легковушки.

ДТП произошло на выезде из микрорайона «Снеговая падь». По предварительной информации, виновником аварии стал водитель малолитражки Honda Fit. Он просто уснул за рулем – а потом проехал на красный свет и протаранил Toyota Prius, принадлежащий таксомоторной компании. От сильного удара «электричка» перевернулась на крышу. Ее водитель остался цел. А вот хозяину «Фита» не поздоровилось – прибывшие на место аварии медики увезли его в больницу. Сейчас в деталях происшествия разбираются полицейские. Им также предстоит выяснить, употреблял ли какие-либо горячительные напитки водитель «Хонды».

Стоит отметить, что во Владивостоке нередко происходят аварии с участием таксистов. Одно из наиболее жестких ДТП произошло в феврале на Днепровской улице. Там Toyota Sienta на «лысой» резине вылетела с трассы. Пассажирка такси вылетела в окно машины и серьезно пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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