Из СИЗО с любовью: Игорь Пушкарев поздравил женщин с 8 марта

СЕГОДНЯ 06:54 2019-03-08T06:54:45+03:00

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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев поздравил всех женщин с 8 марта. Праздничное послание экс-чиновник, ныне томящийся в СИЗО, разместил в свое instagram-аккаунте.

«8 Марта - это особенная дата. Можно сказать, что в этот день все женщины расцветают, искренне радуясь празднику, многочисленным поздравлениям и цветам.

Милые женщины! Я счастлив поздравить вас с прекрасным Международным женским днём 8 марта!!! Пусть сегодня у вас будут только теплые нежные встречи, которые подарят вам много цветов и комплиментов, весеннее настроение и радость! Пусть ваши глаза сияют счастьем. Сегодня и всегда. Цветите!», - обратился к прекрасной половине человечества Игорь Пушкарев.

Сейчас Игорь Пушкарев находится в СИЗО «Матросская тишина». Как писала «Комсомолка», 1 июня 2016 года Пушкарев был задержанправоохранителями и доставлен в Москву. В марте 2017 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении мэра Владивостока Игоря Пушкарёва от должности. 3 ноября Игорь Пушкарёв написал заявление о досрочном сложении полномочий градоначальника. Прокуратура просит для Пушкарева 17 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU