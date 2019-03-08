2019-03-08T09:58:17+03:00
Происшествия

Во Владивостоке во время пожара погибла пенсионерка

Пётр КАМУШКИН
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Крупные пожары в Приморье - не редкость. Фото: Артем Коротаев/ТАССКрупные пожары в Приморье - не редкость. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Приморье отметилось сразу несколькими серьезными пожарам. В Партизанске накануне сгорел загорелся частный дом, а во Владивостоке – квартира.

Как сообщили в приморском управлении МЧС, пламя вспыхнуло в седьмом часу вечера. На пульт пожарной охраны о происшествии сообщили в 18:20. Огнеборцы прибыли на место уже через 10 минут. К этому времени огонь охватил веранду и крышу дома. Общая площадь возгорания составило 30 квадратных метров.

За полчаса сотрудники МЧС потушили пламя. Пострадавших в результате происшествия не было. В ведомстве сообщили, что в операции задействовали семь человек личного состава и две единицы техники.

Еще один пожар произошел в приморской столице. Во Владивостоке, в доме на проспекте 100-летия, загорелась квартира на третьем этаже. Вызов пожарным поступил в 17:58. Первые расчет оказались на месте уже в 18:06. В горящей квартире сотрудники МЧС обнаружили мертвую пенсионерку. Тело 85-летней женщины передали врачам.

Справиться с огнем удалось спустя час. Общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Сейчас в причинах трагедии разбираются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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