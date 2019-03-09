Во Владивостоке сегодня тепло, сыро и туманно
Сегодня, 9 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Это подразумевает в крае небольшую облачность, без осадков, сообщает портал Primpogoda.ru.
Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух +3... +15°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного, во второй половине дня северо-западный сильный. Воздух +8... +10, в пригороде до +12°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, вечером до сильного. Воздух +11... +13°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Воздух +8... +10°C.
ИСТОЧНИК KP.RU