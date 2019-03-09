Во Владивостоке сегодня тепло, сыро и туманно

СЕГОДНЯ 00:58 2019-03-09T00:58:58+03:00

На приморское тепло все реагируют по-разному, но - одобряют Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Вчерашнего солнца ожидать вряд ли стоит, но погода будет всё же хорошей

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Сегодня, 9 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Это подразумевает в крае небольшую облачность, без осадков, сообщает портал Primpogoda.ru.

Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух +3... +15°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного, во второй половине дня северо-западный сильный. Воздух +8... +10, в пригороде до +12°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, вечером до сильного. Воздух +11... +13°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Воздух +8... +10°C.

ИСТОЧНИК KP.RU