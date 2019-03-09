Спасатели Приморья: нет льда — нет и рыбалки

СЕГОДНЯ 01:56 2019-03-09T01:56:15+03:00

Скорейшему разрушению и выносу льдин в открытое море помогает установившийся в Приморье сильный ветер

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Спасатели еженедельно следят за толщиной льда на реках и в бухтах Приморья.

Как рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, во Владивостоке полностью замёрзли бухты Воевода, Парис, Новик, Бабкина, Рында. Здесь толщина льда составляет от 5 до 27 сантиметров.

В проливе Босфор Восточный в районе канала, а также в Амурском заливе толщина льда составляет от 0 до 20 сантиметров, при этом он интенсивно рушится.

В Хасанском районе лишь в бухте Миноносок толщина льда составляет около 5 сантиметров, в остальных бухтах льда нет.

В Ольгинском и Партизанском районах льда почти не осталось.

Спасатели вновь обращают внимание, что выход на лед опасен, выезд категорически запрещен. Скорейшему разрушению и выносу льдин в открытое море помогает установившийся в Приморье сильный ветер.

Как сообщала "Комсомольская правда" - Владивосток, на уходящей неделе в Приморье с отколовшейся льдины сняли пятерых рыбаков. Все мужчины прекрасно знали, что сильно рискуют, однако зимний промысел для них оказался важнее.

Добавим, что прокуратура Приморья много раз выступала с инициативой материально наказывать рыбаков, которые вопреки предупреждениям выходят на неокрепший или уже ослабевший лед. Однако сейчас всё, что грозит таким нарушителям, это в худшем случае штраф в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU