Полиция Приморья не забывает матерей павших бойцов

СЕГОДНЯ 03:09 2019-03-09T03:09:15+03:00

Полицейские Артёма присоединились к акции «8 Марта — в каждый дом»

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Полицейские Приморья навестили маму погибшего при исполнении сотрудника.

8 марта сотрудники ОМВД по Артёму побывали в гостях у мамы Вячеслава Власова, погибшего на Северном Кавказе.

Помощник начальника ОМВД по Артёму Алексей Медведев поздравил Галину Евгеньевну, пожелав здоровья, благополучия, мирного неба.

Капитан Вячеслав Власов служил оперуполномоченным угрозыска отдела милиции Артема. В 1995 году он перешел в СОБР. Не раз бывал в командировках на Северном Кавказе, его награждали медалью «За отвагу».

Но в 2000 году в очередной командировке Вячеслав погиб. Указом президента он посмертно награжден орденом Мужества.

По стопам отца пошел и внук Галины Евгеньевны. Лейтенант полиции Алексей Власов служит в отделе полиции Артема - опером уголовного розыска, как и отец.

ИСТОЧНИК KP.RU