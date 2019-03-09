Сёрферы Владивостока открыли сезон угоном льдины
Любители всё более популярного SUP-серфинга открыли сезон в районе владивостокского Маяка.
Как и последние четыре года, они взобрались на льдину и превратили ее в доску для серфинга, пишет VL.ru. Правда, былого размаха акция не возымела: из-за праздника сёрферов собралось меньше. Кроме того, из-за особенностей этой зимы по-настоящему большой льдины, как в прошлом году, в окрестностях Токаревской кошки просто не нашли.
Уже в 9:00 около 30 любителей морского отдыха вышли в море.
— Впервые, в 2015 году, когда катание на сапах было экзотикой, мы вышли вдвоем. Уже в следующем году собралось порядка 40 человек. Фурор был в прошлом году, когда «угоняли» льдину более сотни владивостокцев. Тогда все сложилось: и погода, и выходной. Сегодня мы вышли просто осмотреться. Лед только тронулся в Амурском заливе, вода слишком холодная и большие льдины еще не приплыли к берегу, — говорит один из организаторов акции Владимир Бульбах.
Напомним, что управление по делам ГО и ЧС категорически не советует выходить на хрупкий лёд простым гражданам — то есть без досок и гидрокостюмов. Выезд на лед на транспорте категорически запрещен по всему Приморью.
ИСТОЧНИК KP.RU