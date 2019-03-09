Из-за аварийного моста в Приморье перекроют съезд с федеральной трассы к селу
В понедельник, 11 марта, перекроют движение на подъезде к селу Тереховка со стороны федеральной дороги Хабаровск—Владивосток.
Проезд в село возможен со стороны Уссурийска и Раздольного.
Как сообщили в краевом дорожном департаменте, по итогам обследования путепровод через ЖД-пути на седьмом километре подъезда к Тереховке признали небезопасным.
— Ради сохранности дорожного и железнодорожного сообщения автодвижение через путепровод перекроют до проектных и строительно-монтажных работ, — добавили специалисты.
Со стороны Уссурийска в Тереховку можно проехать по дороге через Красный Яр. Со стороны Владивостока — через Раздольное и Оленевод.
ИСТОЧНИК KP.RU