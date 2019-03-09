Из-за аварийного моста в Приморье перекроют съезд с федеральной трассы к селу

СЕГОДНЯ 06:04 2019-03-09T06:04:49+03:00

Со стороны Уссурийска в Тереховку можно проехать по дороге через Красный Яр. Со стороны Владивостока — через Раздольное и Оленевод

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В понедельник, 11 марта, перекроют движение на подъезде к селу Тереховка со стороны федеральной дороги Хабаровск—Владивосток.

Проезд в село возможен со стороны Уссурийска и Раздольного.

Как сообщили в краевом дорожном департаменте, по итогам обследования путепровод через ЖД-пути на седьмом километре подъезда к Тереховке признали небезопасным.

— Ради сохранности дорожного и железнодорожного сообщения автодвижение через путепровод перекроют до проектных и строительно-монтажных работ, — добавили специалисты.

Со стороны Уссурийска в Тереховку можно проехать по дороге через Красный Яр. Со стороны Владивостока — через Раздольное и Оленевод.

ИСТОЧНИК KP.RU