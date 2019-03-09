Девушки из спецназа десантировались в Восточном военном округе
Более 150 военнослужащих соединения спецназа Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, совершили первые прыжки с парашютом. Среди них — почти 20 представительниц прекрасного пола.
Примечательно, что девушки-военнослужащие десантировались еще до 8 марта.
Среди девушек были как те, у кого количество прыжков уже более 20, так и те, кто совершили свой первый прыжок.
Спецназовцы прыгали с борта вертолета Ми-8АМТШ на современных парашютах Д-10 с высоты 800 метров в полном снаряжении, но без оружия.
Разумеется, перед практикой все военнослужащие прошли наземную подготовку на тренажерах, изучили порядок действий при возникновении нештатных ситуаций и получили допуск.
ИСТОЧНИК KP.RU