Девушки из спецназа десантировались в Восточном военном округе

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-09T07:00:12+03:00

Сейчас в соединении проходят службу примерно 20 представительниц прекрасного пола

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Более 150 военнослужащих соединения спецназа Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, совершили первые прыжки с парашютом. Среди них — почти 20 представительниц прекрасного пола.

Примечательно, что девушки-военнослужащие десантировались еще до 8 марта.

Среди девушек были как те, у кого количество прыжков уже более 20, так и те, кто совершили свой первый прыжок.

Спецназовцы прыгали с борта вертолета Ми-8АМТШ на современных парашютах Д-10 с высоты 800 метров в полном снаряжении, но без оружия.

Разумеется, перед практикой все военнослужащие прошли наземную подготовку на тренажерах, изучили порядок действий при возникновении нештатных ситуаций и получили допуск.

ИСТОЧНИК KP.RU