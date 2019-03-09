Приморская рыбачка ушла под лед 8 марта

СЕГОДНЯ 08:04 2019-03-09T08:04:42+03:00

Приморцам бесполезно объяснять, что на лед выходить нельзя - остановит только ЧП Фото: Вилитарий ФИЛАТОВ

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Международный женский день в Приморье омрачился трагическим инцидентом, произошедшим с неосторожной рыбачкой. Женщина не вняла предупреждениям МЧС и бесследно пропала.

Как стало известно «Комсомольской правде» — Владивосток, в самый разгар праздника 8 марта в районе поселка Славянка ушла под лед женщина-рыбак. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Приморскому краю.

На место выдвигались спасатели на катере на воздушной подушки, но поиски результатов пока не принесли.

По словам очевидцев, пропавшей рыбачке было около 60 лет, она была одета в ярко-красную куртку. Случайные очевидцы трагедии, мужчина и подросток, бросали несчастной верёвку, чтобы вытащить её. Однако все их усилия оказались бесполезны.

ГУ МЧС по Приморью предупреждает: выход на лед в крае опасен для жизни, а выезд на автотранспорте категорически запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU