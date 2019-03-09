Инвалидам Приморья упростят правила парковки

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-09T09:40:05+03:00

Сейчас при выезде за пределы своего региона люди с инвалидностью не могут припарковаться на установленном месте

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В «Единой России» подготовили поправку ко второму чтению законопроекта о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам. Она упростит воплощение права на парковку в разных городах. Об этом заявил координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда», зампредседателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

— Суть поправки заключается в уточнении порядка, по которому инвалид может воспользоваться своим правом независимо от города проживания. Эта поправка поможет инвалидам пользоваться бесплатной парковкой на спецместах в любом городе России, — сообщил Терентьев.

По его словам, сейчас при выезде за пределы своего региона люди с инвалидностью не могут припарковаться на установленном месте, если сведения об их автомобилях не содержатся в реестре региона. Так быть не должно, считают в партии.

— Должно быть так, чтобы человеку при обращении за какими-либо мерами соцподдержки не нужно было предпринимать множество ненужных действий и предоставлять документы, подтверждающие инвалидность, — подчеркнул Терентьев.

Координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» в Приморье, депутат Думы Владивостока Дмитрий Поташев отметил, что партийцы поддерживают инициативу на краевом уровне.

— Это очень нужная и полезная поправка. На краевом уровне мы её поддерживаем. Кроме того, хотелось бы, чтобы в законопроект внесли дополнения в виде установки парковочных мест для граждан с ОВЗ возле общественных организаций, которые работают с инвалидами, в городах и поселках каждого субъекта — очень важно, чтобы на местном уровне были организованы стоянки, — заявил Дмитрий Поташев.

ИСТОЧНИК KP.RU