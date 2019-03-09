Студентка ДВФУ подзаработает на макулатуре

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-09T10:19:00+03:00

В этом Виктории Сметаниной поможет грант одной из крупнейших нефтяных компаний России

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Студентка Дальневосточного федерального университета Виктория Сметанина победила в конкурсе волонтерских проектов «Люди, меняющие мир».

Конкурс объединил учащихся из 14 городов России. На победу претендовали 15 финалистов, их проекты оценивали специалисты одной из крупнейших нефтехимических компаний СИБУР и приглашенные эксперты. Лучшими оказались инициативы в области соцзащиты, благоустройства и охраны окружающей среды.

Волонтерский проект студентки Школы экономики и менеджмента ДВФУ Виктории Сметаниной посвящен сбору макулатуры в кампусе на острове Русский. Конкурсные деньги пойдут на печать афиш и бейджей для участников, вывоз грузов.

— Наш проект по сбору макулатуры называется «Бум up». Он решает сразу несколько задач. Во-первых, это важная экоакция, во-вторых — он интересен с точки зрения бизнеса, — отметила Виктория Сметанина.

Диплом молодой активистке вручил директор подразделения СИБУР в Благовещенске Андрей Полюлях.

— С ДВФУ у нас стартовал уже ряд перспективных и результативных программ, связывающих образование и производство. Успешный проект Виктории Сметаниной — один из ярких примеров этому, — отметил Андрей Полюлях.

ИСТОЧНИК KP.RU