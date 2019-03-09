Приморец натворил бед и выдумал целую банду

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-09T10:52:08+03:00

За свою богатую фантазию ему пришлось отвечать в суде

Изменить размер текста: A A

Спасский суд вынес приговор по уголовному делу против приморца, которого признали виновным в заведомо ложном доносе.

Как установлено в суде, в июле 2018 года фигурант, чтобы скрыть совершенное им ДТП на участке автодороги «Спасск-Дальний-Варфоломеевка», обратился в дежурную часть с заявлением об угоне.

Так, он сообщил в МО МВД «Спасский» о том, что Nissan Presage, принадлежащий его сожительнице, похитили неизвестные. При этом заявителя предупредили об ответственности за заведомо ложный донос.

В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 1 году 4 месяцам условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU