Приморец натворил бед и выдумал целую банду
Спасский суд вынес приговор по уголовному делу против приморца, которого признали виновным в заведомо ложном доносе.
Как установлено в суде, в июле 2018 года фигурант, чтобы скрыть совершенное им ДТП на участке автодороги «Спасск-Дальний-Варфоломеевка», обратился в дежурную часть с заявлением об угоне.
Так, он сообщил в МО МВД «Спасский» о том, что Nissan Presage, принадлежащий его сожительнице, похитили неизвестные. При этом заявителя предупредили об ответственности за заведомо ложный донос.
В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 1 году 4 месяцам условно с испытательным сроком 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU