Мост через Золотой Рог во Владивостоке распродают по частям

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-09T12:01:02+03:00

Речь идет об опорах и балке, которые мертвым грузом висят на балансе ТМК

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Конкурсный управляющий ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Владимир Исаев выставляет на продажу бывшие в употреблении опоры и главную балку, использованные при наведении моста через бухту Золотой Рог.

Как сообщает Konkurent.ru, движимое имущество уже оценено. Определение стоимостей проводило ООО «Бюро независимых экспертиз «Кларус Консалтинг».

По заключениям специалистов, рыночная стоимость опор и балки составляет 40,7 миллионов рублей, ликвидационная — 38,7 миллионов руб.

Напомним, что ТМК являлась генподрядчиком строительства Золотого моста.

ИСТОЧНИК KP.RU