Приморцам осталось недолго радоваться весеннему теплу

СЕГОДНЯ 01:55 2019-03-10T01:55:32+03:00

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По настоящему весеннее тепло порадует в последний выходной приморцев. Однако погода уготовила свой сюрприз и уже в понедельник ситуация может в корне измениться. В начале недели ожидается похолодание и возможны осадки.

Сегодня погода в Приморье зависит от поля повышенного атмосферного давления. При северо-западном и западном умеренном ветре воздух прогреется до 13 градусов тепла. По многолетним наблюдениям синоптиков, максимальная температура 10 марта была зафиксирована 77 лет назад. Тогда столбик термометра поднялся до отметки +11,4 °C.

В краевой столице осадков сегодня не ожидается, возможна небольшая облачность. С утра ветер северо-западный умеренный, к вечеру южный. Температура воздуха +5...+7°C. Аналогичный прогноз в Уссурийске и Находке, однако, там воздух прогреется от +7 до +9°C.

В понедельник в первой половине дня сохранится тёплая погода, но к вечеру ожидается похолодание. При этом край накроет циклоном с запада, поэтому ночью в некоторых районах возможен снег. По прогнозу «Примпогода», во вторник осадки охватят обширную территорию края, при этом значительно понизится температура. Ожидается от −5 до +4 °C. Снег прекратится в среду, но новой оттепели пока не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU