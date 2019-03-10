2019-03-10T04:20:22+03:00
Происшествия

Во Владивостоке пожарные спасли женщину на праздник

Её жизнь удалось сохранить благодаря оперативным действиям
Милана СОКОЛ
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Спасатели всегда готовы прийти на помощьСпасатели всегда готовы прийти на помощьФото: Милана СОКОЛ
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Сотрудники МЧС во Владивостоке сохранили жизнь и здоровье женщины, в квартире которой случился пожар. Благодаря своевременному обращению и оперативным действиям специалистов обошлось без серьёзных последствий.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю, вызов о происшествии поступил 8 марта в 15.28. Спустя 5 минут к горящей квартире в доме на Окатовой уже прибыли пожарные расчёты. Помещение на третьем этаже было сильно задымлено, поэтому специалисты задействовали звено газодымозащитной службы. Во время осмотра специалисты установили, что источник возгорания находится на кухне. Огонь с плиты успел распространиться на шкаф и стол. При этом в квартире находилась хозяйка, спасатели оперативно вывели женщину на улицу, помощь медиков ей не понадобилась. Брандмейстерам удалось локализовать огонь в 15:44,а спустя 35 минут полностью ликвидировать пожар. Тушением занимались 11 человек личного состава.

«КП»-Владивосток рассказывала о серьёзном пожаре в Фокино. Из-за возгорания квартиры на верхнем этаже пострадали квартиры соседей. А прорыв трубы спровоцировал ещё и затопление по стояку. Также «Комсомолка» писала о трагедии, которая произошла в краевой столице. При пожаре в доме на проспекте 100-летия Владивостоку, погибла 85-летняя пенсионерка.

Во Владивостоке во время пожара погибла пенсионерка

Соты медовые, а не дом: пожар в Фокино обнажил проблемы густонаселённой гостинки

ИСТОЧНИК KP.RU

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