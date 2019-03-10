2019-03-10T07:58:41+03:00
Общество

В центре Владивостока озлобленная толпа избила молодого человека

Самосуд удалось заснять на камеру очевидцам, приморцы просят полицию разобраться [ видео, 18+]
Милана СОКОЛ
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У нападавших было явное преимуществоУ нападавших было явное преимуществоФото: pixabay.com
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Избиение молодого человека толпой озлобленных парней сняла жительница Владивостока на камеру мобильного телефона. Разборка произошла в самом центре города, на глазах у многочисленных свидетелей, однако помочь человеку, оказавшемуся в беде, никто не спешил.

Видеозапись с улицы Авроровской уже облетела Интернет, вызвав негодование общественности. На кадрах отчётливо видно, как целая толпа парней наносит удары единственной жертве. Чем именно провинился пострадавший перед нападавшими – остаётся за кадром. Но выступив в роли груши для битья и отработки приёмов, молодой человек однозначно получил серьёзные повреждения. При этом никто из прохожих даже не попытался отогнать озверевших налётчиков, даже когда парень упал от боли, а его продолжили пинать и отвешивать оплеухи.

Толпой напали на одного.Видео:dps_vl

Естественно, что молодой человек не смог противостоять обидчикам, на стороне которых было весомое численное преимущество. По словам очевидцев, нападавшие приехали на четырёх авто: джип, два седана и микроавтобус. Не исключено, что видеозапись поможет полиции установить личности и наказать всех участников конфликта. Пользователи социальных сетей обращаются к сотрудникам органов правопорядка с просьбой призвать нарушителей к ответу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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