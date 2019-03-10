Во Владивостоке пешеход вышагнул под машину, за жизнь мужчины борются врачи

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-10T14:26:30+03:00

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В приморской столице в праздничный выходной произошло учётное ДТП в районе остановки общественного транспорта «Поликлиника». Свидетели уверяют, что пешеход, решил перебежать дорогу в неположенном месте, за что и поплатился здоровьем. За жизнь мужчины теперь борются врачи.

По словам очевидцев, водитель Toyota Prius, движущийся с Баляева, не успел затормозить перед пешеходом, которого попросту не было видно из-за потока попутных машин. Удар оказался сильный, и человека откинуло на несколько метров. Сначала приехала обычная бригада медиков, а следом реанимационная. Травмы, полученные мужчиной оказались очень серьёзными, по имеющийся информации, пешеход впал в кому. По какой причине мужчина не воспользовался надземным виадуком, остаётся загадкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/696255" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке сбили человека.Видео: dps_control

– Место очень нехорошее. Там за многие годы человек сто погибло, не меньше. Пора ставить памятник пешеходу, перебегающему дорогу в неположенном месте, или леера наконец-то,– констатируют приморцы.

– Опять бегают, там же переход есть. Мы там жили. Пока не построили виадук, там всё время людей сбивали, даже, когда был светофор. Берегите себя, ходите через виадук, – переживают местные жители.

Водителю автомобиля теперь грозит длительное разбирательство с полицией. По некоторым данным, сбитый мужчина мог работать уборщиком, который занимался благоустройством территории вдоль дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU