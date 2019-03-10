Дальневосточное футбольное дерби сопровождалось массовой дракой со стрельбой

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-10T14:33:27+03:00

Накал страстей на поле и за пределами Фото: pixabay.com

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В приморской столице сегодня состоялась игра футбольного клуба «Луч» со «СКА-Хабаровск». Встреча принципиальных дальневосточных соперников закончилась победой гостей. Перед началом матча, недалеко от стадиона «Динамо» произошла массовая потасовка. Стражам правопорядка пришлось стрелять в воздух, чтобы разнять разгорячённых парней. Полицейским ещё предстоит выяснить все подробности инцидента.

Очевидцы уверяют, что именно фанаты футбольных команд спровоцировали конфликт в центре города. По словам свидетелей, сначала драка была немногочисленной, а после того, как подоспели новые участники, прошла в формате стенка на стенку. Парней удалось разнять после появления полиции и предупредительных выстрелов в воздух.

Представители старшего поколения поделились, что молодёжь продолжила словесные разборки на стадионе. Благодаря усиленной охране по периметру обошлось без последующих драк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/696258" frameborder="0"></iframe> Футбол под охраной.Видео: dpskontrol_125rus

ИСТОЧНИК KP.RU