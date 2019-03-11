Лёгкий снежок может припудрить Владивосток к вечеру

СЕГОДНЯ 00:16 2019-03-11T00:16:49+03:00

Однако слишком надеяться на это не стоит - вероятность такого редкого в этом сезоне явления не слишком высока

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Сегодня, 11 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления.

Для Приморья это означает переменную облачность, местами небольшой снег с вероятностью 70%. Ветер юго-западный умеренный. Воздух 0... +13°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке облачно, вечером возможен слабый снег с вероятностью около 40%. Ветер слабый, со второй половины дня южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Воздух +3... +5°C.

В Уссурийске облачно, вечером возможен небольшой снег (вероятность 40%). Ветер южный, юго-западный умеренный. Воздух +7... +9°C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков, вероятность 20%. Ветер южный умеренный. Воздух +5... +7°C.

Напомним, что краевое управление по ГО и ЧС отслежтивает состояние льда в бухтах и заливах Приморья. Фактически по всей территории края лёд уже разрушен. Относительно целым покров остался лишь в окрестностях Владивостока. Выход на лед опасен для жизни, выезд на автотранспорте — категорически запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU