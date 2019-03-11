2019-03-11T00:42:45+03:00
Происшествия

После драки с хабаровчанами во Владивостоке задержали только фанатов «Луча»

Полиция проводит проверку по факту инцидента во Фрунзенском районе Владивостока
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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Драка футбольных фанатов Владивостока и Хабаровска в центре столицы Дальнего Востока не могла не привлечь внимания сотрудников ОВД.

Как сообщили в ОМВД по Фрунзенскому району Владивостока, в дежурную часть отдела полиции № 4 сообщили о беспорядках около торгового центра на улице Семеновской.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали троих участников потасовки и доставили их в отдел. Добавим, что все трое задержанных — жители краевого центра, хабаровчанам удалось сбежать с места событий до приезда полиции.

На задержанных жителей Владивостока 31, 20 и 19 лет составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Материалы направлены в суд.

В полиции заверили, что заявления от самих участников столкновения к ним не поступали.

Стоит добавить, что сама игра, к унынию приморцев, закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей из СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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