После драки с хабаровчанами во Владивостоке задержали только фанатов «Луча»

СЕГОДНЯ 00:42 2019-03-11T00:42:45+03:00

Полиция проводит проверку по факту инцидента во Фрунзенском районе Владивостока

Изменить размер текста: A A

Драка футбольных фанатов Владивостока и Хабаровска в центре столицы Дальнего Востока не могла не привлечь внимания сотрудников ОВД.

Как сообщили в ОМВД по Фрунзенскому району Владивостока, в дежурную часть отдела полиции № 4 сообщили о беспорядках около торгового центра на улице Семеновской.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали троих участников потасовки и доставили их в отдел. Добавим, что все трое задержанных — жители краевого центра, хабаровчанам удалось сбежать с места событий до приезда полиции.

На задержанных жителей Владивостока 31, 20 и 19 лет составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Материалы направлены в суд.

В полиции заверили, что заявления от самих участников столкновения к ним не поступали.

Стоит добавить, что сама игра, к унынию приморцев, закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей из СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU