2019-03-11T01:07:53+03:00
Происшествия

Полиция Приморья ловит поджигателей леса

Часто ими оказываются дачники и фермеры, выжигающие сухую траву в надежде повысить плодородность и разом избавиться от сорняков
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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Полиция Приморья ловит нарушителей особого противопожарного режима.

В ряде муниципалитетов Приморского края открылся пожароопасный сезон. Особый режим должен предотвратить возгорания, а также обеспечить защиту от огня населенных пунктов, граничащих с лесом. Меры вынужденные: в сутки в Приморье тушат по 10-11 лесных пожаров, однако бесснежная зима и людская неосторожность приводят ко всё новым ЧП.

Среди граждан постоянно идёт разъяснительная работа по пожарной безопасности и действиях при пожаре, в том числе, о запрете сжигания сухой травы и мусора.

Организованы подвижные посты полиции, чтобы не пускать граждан в леса на особо охраняемых территориях заповедников и нацпарков

Участковые Приморья проводят профилактические беседы по разъяснению ограничений и запретов, соблюдению мер противопожарной безопасности в жилом секторе, на дачах, в местах массового отдыха.

С начала года пресечено 18 административных правонарушений по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Действия правонарушителей, создающих угрозу пожаров, будут пресекаться. Виновных привлекут к ответственности.

Полиция напоминает жителям и гостям Приморья о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните: природные пожары могут создать угрозу не только уникальной флоре и фауне Приморья, но и жилью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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