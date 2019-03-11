2019-03-11T01:30:57+03:00
Спорт

Бойцы Восточного военного округа взяли медали в рукопашной

В турнире участвовали около 150 спортсменов, представляющих 18 спортивных коллективов
Игорь СОРОКИН
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фото - ВВОфото - ВВО
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Военнослужащие Восточного военного округа вошли в тройку призеров на всероссийском турнире по рукопашному бою «Солдаты России». Состязания состоялись в Хабаровске.

Борьба за победу была непростой: в турнире участвовали около 150 спортсменов, представляющих 18 спортивных коллективов.

В итоге в категории до 65 килограммов серебро взял военнослужащий соединения спецназа ВВО, а в категории до 80 килограммов бронзу завоевал военнослужащий мотострелкового соединения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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