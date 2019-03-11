2019-03-11T01:54:07+03:00
Общество

В районах Владивостока сожгли по мини-Масленице

Проводы зимы состоялись не только на главной площади, но и на площадках в микрорайонах краевого центра
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Жители Владивостока отпраздновали Масленицу. Гуляния проходили в минувшие субботу и воскресенье, 9 и 10 марта.

Так, в воскресенье сразу на двух площадках — на Военном шоссе, 5а и Ильичева, 15 — жители районов отгуляли проводы зимы. В организации праздников помогли городские депутаты Сергей Бочин и Василиса Ходнева, а также мэрия Владивостока.

В праздничной программе были песни, конкурсы с подарками, хороводы, угощения блинами и, конечно же, главный атрибут Масленицы — сожжение чучела.

Жители Военного шоссе рассказали, что проводы зимы устраивают уже третий год подряд и всегда с конкурсами, подарками, песнями и плясками.

Стоит отметить, что городские коллективы подготовили для жителей микрорайонов красочную концертную программу с песнями и танцами. Горожане с большим удовольствием подпевали артистами и участвовали в конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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