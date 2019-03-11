2019-03-11T02:32:54+03:00
Происшествия

Служебная собака помогла поймать глупого рецидивиста во Владивостоке

Вор не нашел ничего лучше, как пройти от ограбленного им магазина прямо до дома
Игорь СОРОКИН
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Во Владивостоке служебная собака Агата помогла раскрыть грабеж.

В дежурную часть отдела полиции № 3 (Первореченский район) УМВД по Владивостоку сообщили о грабеже.

На место прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой входила инспектор-кинолог ЗЦКС УМВД по Владивостоку старший сержант полиции Анастасия Болева со своей служебной немецкой овчаркой Агатой.

Выяснилось, что злоумышленник зашел в магазин на улице Ульяновской, похитил с прилавка смартфон и сбежал.

При осмотре места происшествия полицейская собака взяла след и прошла от крыльца магазина до квартиры дома на улице Шошина, где и задержали подозреваемого. В отделе 44-летний судимый житель Спасского района признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж», санкция статьи предусматривает до четырех лет. Подозреваемого взяли под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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