«Сапфир» обгорел: в центре Владивостока тушили китайский ресторан

СЕГОДНЯ 03:17 2019-03-11T03:17:42+03:00

В здании располагаются также мясной ресторан и пивоварня, их клиентам также пришлось эвакуироваться

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Вечером 10 марта загорелся неработающий китайский ресторан «Сапфир» по адресу Светланская, 3.

Как сообщают newsvl.ru, кроме китайского ресторана, в этом здании также находятся ночной клуб, мясной ресторан и пивоварня.

В краевом управлении МЧС рассказали, что в 17:52 по адресу прибыли первые пожарные расчёты. Всех посетителей и персонал пожарные тут же эвакуировали и приступили к тушению.

В 18:49 пожар был локализован, в 18:50 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет. На тушении были задействованы 25 человек и 3 единицы техники

По предварительной информации, на кухне китайского ресторана произошло возгорание. Стоит добавить, что заведение не работало последние три месяца и должно было открыться в апреле. Произойдёт ли это теперь, остается большим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU