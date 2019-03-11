Приморье расторговалось с Китаем и Кореей

СЕГОДНЯ 04:11 2019-03-11T04:11:05+03:00

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Внешнеторговый оборот Приморья по итогам 2018 года вырос на 12% по сравнению с 2017 годом. Приближенно он равен 490 миллиардам рублей.

Как рассказали в краевом департаменте международного сотрудничества, в 2018 году регион торговал с 124 государствами. Наиболее весомыми по объему товарооборота стали Китай, Южная Корея и Япония.

Среди значимых партнеров — Египет и страны СНГ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

— Общий объем экспорта в Приморье в 2018 году вырос на 12,2% и достиг 220 миллиардов рублей, импорт увеличился на 11,8% и составил 268 миллиардов рублей, — отметили в департаменте.

Традиционно по объему товарооборота лидирует Китай. Объем торговли с ним вырос на 23% и составил 260 миллиардов рублей — это чуть более половины. Экспорт увеличился на 23,2%, импорт — на 22,6%.

На втором месте — Южная Корея. Здесь объем торговли также возрос и по итогам года достиг 88 миллиардов рублей. Прирост составил 19,4%, в том числе по экспорту — 26,9%, по импорту — 5,9%.

Третье место — у Японии. По итогам года товарооборот края с этой страной составил около 47 миллиардов рублей, при этом значительно вырос экспорт приморской продукции за рубеж.

Товарооборот с Египтом в прошлом году составил почти 26 миллиардов рублей. Объем торговли со странами СНГ достиг 3 миллиардов рублей, при этом на экспорт пришлось около 585 миллионов рублей, на импорт — почти 2,5 миллиарда рублей. Наибольший объем товарооборота пришелся на Беларусь и Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU