Военные психологи помогут солдатам Приморья метать гранаты
В Приморье стартовал сбор специалистов психологической работы самого крупного общевойскового объединения.
Основная цель мероприятия — совершенствование повседневной работы психологов, изучение перспективных форм и методов, а также психологическая помощь вернувшимся с поля боя военнослужащим.
Основная практика сбора военных психологов пройдёт за неделю на полигоне «Сергеевский». К ней, для создания условий, приближенных к реальным, привлекут отдельные подразделения мотострелкового соединения.
После теории на полигоне психологи проведут специализированные занятия, пока военнослужащие выполянют задачи по огневой, тактической, физической и инженерной подготовке.
Участники сбора будут совершенствовать методы работы с военнослужащими во время инженерной разведки с элементами разминирования, развертывания взвода в линию атаки, а также обкатки личного состава бронетехникой с учебным гранатометанием.
ИСТОЧНИК KP.RU