2019-03-11T05:16:17+03:00
Политика

Военные психологи помогут солдатам Приморья метать гранаты

Сборы военных психологов на приморском полигоне растянутся на неделю
Игорь СОРОКИН
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фото - ВВОфото - ВВО
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В Приморье стартовал сбор специалистов психологической работы самого крупного общевойскового объединения.

Основная цель мероприятия — совершенствование повседневной работы психологов, изучение перспективных форм и методов, а также психологическая помощь вернувшимся с поля боя военнослужащим.

Основная практика сбора военных психологов пройдёт за неделю на полигоне «Сергеевский». К ней, для создания условий, приближенных к реальным, привлекут отдельные подразделения мотострелкового соединения.

После теории на полигоне психологи проведут специализированные занятия, пока военнослужащие выполянют задачи по огневой, тактической, физической и инженерной подготовке.

Участники сбора будут совершенствовать методы работы с военнослужащими во время инженерной разведки с элементами разминирования, развертывания взвода в линию атаки, а также обкатки личного состава бронетехникой с учебным гранатометанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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