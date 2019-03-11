Приморье надеется на богатых немецких туристов

СЕГОДНЯ 05:56 2019-03-11T05:56:32+03:00

Уклон сделан на культурный и экологический туризм, а также на уникальные особенности Приморья, связанного с Германией

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Приморье вновь участвовало в выставке ITB Berlin. Однако в этом году стенд региона представил больше туркомпаний: итоги 2018 года продемонстрировали рост турпотока из Германии.

Ежегодная туристская выставка ITB Berlin прошла в Берлине с 6 по 10 марта — одна из крупнейших в мире. По информации Туристско-информационного центра Приморья, интерес жителей Германии к Приморью растет.

Данные департамента туризма свидетельствуют, что в 2018 году немцы посетили Приморье 955 раз, что почти на 60% больше показателей 2017 года — 393. По сравнению с другими странами Европы, это самые высокие показатели: к примеру, Франция остается на том же уровне — около 350 поездок ежегодно.

— Как показывает статистика, из всех туристов Европы гости из Германии проявляют к Приморью наибольший интерес. Мы хотим не только закрепить, но и нарастить результаты. В этом году мы представили всю информацию не только на английском, но и на немецком языке, — рассказала директор ТИЦ Дарья Гусева.

Потенциал региона представили «Дальинтурист Спутник», «Фрегат Аэро», «Лаки-турс», «Мирабель-тур», «Диалог народов». Все программы рассчитаны на европейского туриста: маршруты по Приморью, авиа- и железнодорожные туры, трансграничные туры со странами АТР, межрегиональные туры по Дальнему Востоку. Уклон сделан на культурный и экологический туризм, а также на уникальные особенности Приморья, связанного с Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU