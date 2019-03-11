Многодетным семьям Владивостока раздадут бесплатную землю

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-11T06:19:49+03:00

На жеребьёвку приглашают граждан с реестровыми номерами 2101, 2102, 2103, 2104, 2105

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Во вторник, 12 марта, в 10:00 в актовом зале мэрии (Океанский проспект, 20) пройдёт жеребьевка земельных участков для многодетных семей Владивостока.

Как сообщили специалисты управления муниципальной собственности, на жеребьёвку приглашают граждан с реестровыми номерами 2101, 2102, 2103, 2104, 2105.

Семьям на выбор представят шесть участков. Так, пять участков площадью 1600 м2, 1491 м2 и 1365 м2 расположены в районе дома № 8 по улице Гражданская. Еще один участок площадью 1165 м2 сформирован в районе улицы Артековская, 2.

Справка КП

С 2012 года многодетным семьям Владивостока предоставлено 2027 земельных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU